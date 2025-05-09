Соседов призвал Киркорова делиться гонорарами с людьми, а не тратить «на перья»

«И Киркоров, и Басков, и прочие. А что только на костюмы тратить? Это же аморально! Это аморально, когда в стране такая ситуация, а ты меняешь перья каждый раз, и у тебя квартира или две заняты под костюмы. Не украл, но поделись», — заявил Соседов в ходе беседы. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу «В гостях у Ханги».