Подростки сняли видео, как катаются по «Крокусу»: последствия не заставили долго ждать

Накануне в Екатеринбурге в общественных местах задержали 29 детей и подростков, которые ночью гуляли по Екатеринбургу в поисках приключений. Десять подростков оказались пьяны, одному из них пришлось вызвать скорую помощь из-за плохого самочувствия.