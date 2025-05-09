Подростки сняли видео, как катаются по «Крокусу»: последствия не заставили долго ждать

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, которые ездили на электросамокате по территории подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вышли на хулиганов правоохранители в ходе мониторинга, поскольку подростки записали свои действия на видео и разместили ролик в Сети. Личности нарушителей установили и задержали их.
«В настоящее время они доставлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение», — написала Ирина Волк.
Накануне в Екатеринбурге в общественных местах задержали 29 детей и подростков, которые ночью гуляли по Екатеринбургу в поисках приключений. Десять подростков оказались пьяны, одному из них пришлось вызвать скорую помощь из-за плохого самочувствия.
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