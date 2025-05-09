В Башкирии снова отказались от праздничного салюта в День Победы

В 1941 году на защиту Родины из Башкирии ушли более 710 тысяч человек. Из них 312 тысяч не вернулись домой. Жители республики обеспечивали дома надежный тыл. Они помогали передовой тем, что самоотверженно трудились на фабриках, заводах и полях.
Основные мероприятия 9 мая проходят в Уфе. В этот день в 11:12 все жители республики присоединяются к общероссийской акции «Минута молчания». Затем по программе — шествие «Бессмертного полка», участниками которого захотели стать около 200 тысяч человек. Дистанция растянулась почти на шесть километров по проспекту Октября от пересечения с улицей имени города Галле до Кольской.
За безопасностью поставили следить несколько около сотни работников Центра общественной безопасности. Вдоль колонн во время построения и шествия организовали дежурство медиков.
Участникам рекомендовали взять с собой непромокаемую куртку с капюшоном или дождевик, удобную обувь, а также бутылку воды и перекус. На маршруте организовали питьевой режим. Шествие продлится до 13:00.
Затем на Горсовете главное событие праздника — парад Победы. Участие в нем традиционно принимают военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, учреждений силовых структур федеральных органов исполнительной власти, юнармейцы, кадеты, курсанты, ветераны боевых действий и военной службы, участники СВО. После этого в программе — механизированная колонна (подбитая техника с СВО, 20 единиц техники ВОВ) и летно-показательные выступления малой авиации (военный самолёт По-2, 1939 года выпуска, четыре вертолета и восемь самолетов Первушино).
От праздничного салюта власти города в этом году также отказались. Отметим, что в прошлом году его также не было. Тогда все деньги решили направить на помощь СВО.
В этот день с 7 до 15 часов перекрыли проспект Октября — от улицы Галле до проезда вдоль дома № 144/1, а также Северный и Южный проезды — от проспекта Октября до Российской, а улицу Новогорную — от Северного проезда до бульвара Саид-Галиева.
Также уфимцы и гости столицы Башкирии смогут увидеть военную технику. 8 мая на площади имени Ленина и на парковке перед Русским драматическим театром открылась выставка военной техники и ретро-автомобилей. Здесь представили около 45 единиц, среди которых мотоцикл М-72 с пулеметом, боевая машина БМ-13 «Катюша», бронеавтомобиль БА-64 и другие.
До 12 мая там же работает уникальная передвижная выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и Победа». Ее впервые привезлт республику.
С 14 на площади перед Русским драматическим театром запланирован городской концерт «Наследие Великой Победы», который продлится до 22 часов. Также праздничные программы проводят и в районах города: парках «Демский», «Первомайский», «Волна», «Кашкадан», Победы, имени Якутова, саду культуры и отдыха имени Сергея Аксакова.
В мэрии сообщили, что городской транспорт в Уфе с 8 по 11 мая будет обслуживать пассажиров по графику выходного дня. В День Победы 9 мая во время торжественных мероприятий на проспекте Октября изменилась схема движения автобусов и троллейбусов от улицы имени города Галле до Кольской. Автобусы здят по Комсомольской, Российской, Зорге и Блюхера, троллейбусы № 13 и 22 приостановили работу.
В пятницу, 9 мая, погода в Башкирии ожидается дождливой. По прогнозам синоптиков Башгидромета, днем в большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди. Днем температура воздуха составит +16,+22°, 10 мая она незначительно понизится до +14,+19°.
В Уфе днем также могут пойти кратковременные дожди. Днем столбик термометра поднимется до +17,+19°. Синоптики напомнили, что в 1945 году День Победы в Уфе был прохладным. Ночью было температура воздуха была +7,7°, днем повышалась до +11,6°. В тот день шел небольшой ливень и было облачно.