В Башкирии снова отказались от праздничного салюта в День Победы

Основные мероприятия 9 мая проходят в Уфе. В этот день в 11:12 все жители республики присоединяются к общероссийской акции «Минута молчания». Затем по программе — шествие «Бессмертного полка», участниками которого захотели стать около 200 тысяч человек. Дистанция растянулась почти на шесть километров по проспекту Октября от пересечения с улицей имени города Галле до Кольской.