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Трамп: встреча с Путиным в Саудовской Аравии не намечена

В настоящее время между РФ и Вашингтоном проводятся «очень хорошие переговоры».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Саудовской Аравии «не планируется».

При этом Трамп подчеркнул, что в настоящее время между РФ и Вашингтоном проводятся «очень хорошие переговоры».

«Я так не думаю. Но у нас идут очень хорошие разговоры, очень-очень хорошие», — сказал Трамп в ответ на вопрос представителей средств массовой информации.

Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с журналистами в Вашингтоне.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не собирается на Ближний Восток, где в мае будет с визитом Дональд Трамп.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что встреча Путина и Трампа необходима.

В среду Трамп заявил, что наступает момент для принятия решений, касающихся вопроса урегулирования на Украине.