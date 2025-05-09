Богослов Борисов: Имя Льва XIV отражает дипломатические амбиции понтифика

Выбор имени Лев XIV новым Папой Римским может указывать на его будущую политику, особенно в сфере дипломатии. Такое мнение выразил доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
Он напомнил, что предыдущий папа с этим именем, Лев XIII, вошел в историю как дипломат, сумевший наладить отношения с Германией и Францией, несмотря на сложные отношения с Италией.
Борисов также отметил, что Лев XIII был первым из пап, кто обратился к анализу социальных и политических вопросов, защищая частную собственность и призывая к социальной справедливости в отношении рабочего класса.
— Его энциклика Rerum novarum была посвящена «рабочему вопросу», и он, защищая частную собственность, призывал к социальной справедливости и улучшению условий труда рабочего класса, — объяснил священнослужитель в беседе с РИА Новости.
8 мая кардинала Роберта Фрэнсиса Прево избрали новым папой римским. Он взял имя Лев XIV и стал первым в истории главой Римско-католической церкви, который родился в США. Подробнее о нем — в материале «Вечерней Москвы».