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В Госдуме напомнили о крупном штрафе за осквернение георгиевской ленточки

За публичное осквернение георгиевской ленты предусмотрен штраф до трех миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет. Об этом сообщила зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Георгиевскую ленту следует носить на груди, заявила Занко.

За публичное осквернение георгиевской ленты предусмотрен штраф до трех миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет. Об этом сообщила зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

«Законодательные изменения предусматривают серьезную ответственность за неуважительное отношение к символу. Публичное осквернение ленты может повлечь штраф до 3 млн рублей или лишение свободы сроком до трех лет», — заявила Занко в беседе с RT. Она добавила, что за особо тяжкие нарушения, совершенные, например, организованной группой или с использованием интернет-платформ, предусмотрены более строгие меры — штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Депутат также подчеркнула, что размещать георгиевскую ленту следует на груди, а не прикреплять ее к сумкам, автомобилям или носить ниже уровня локтя.

Президент России Владимир Путин 29 декабря 2022 года подписал закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы России и предусматривающий вышеупомянутые штрафы за ее осквернение. Согласно документу, административная и уголовная ответственность может грозить как физлицам, так и юрлицам и группам лиц. Законопроект был внесен в апреле того года председателем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и депутатом Ольгой Занко, а принят был Госдумой 20 декабря и поддержан Совфедом.

Георгиевская лента — символ воинской славы. Однако в ряде европейских стран, включая Украину и Прибалтику, ее использование запрещено.