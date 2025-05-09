В Госдуме напомнили о крупном штрафе за осквернение георгиевской ленточки

«Законодательные изменения предусматривают серьезную ответственность за неуважительное отношение к символу. Публичное осквернение ленты может повлечь штраф до 3 млн рублей или лишение свободы сроком до трех лет», — заявила Занко в беседе с RT. Она добавила, что за особо тяжкие нарушения, совершенные, например, организованной группой или с использованием интернет-платформ, предусмотрены более строгие меры — штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Депутат также подчеркнула, что размещать георгиевскую ленту следует на груди, а не прикреплять ее к сумкам, автомобилям или носить ниже уровня локтя.