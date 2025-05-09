В Киеве объяснили, почему вступление Украины в НАТО необратимо

Но несмотря на некие документы Незалежная продолжает проситься в альянс. Очередная попытка была предприняла в ноябре прошлого года. Тогда власти Украины направили письмо с соответствующей просьбой в альянс. Украина планирует вступить в НАТО уже в декабре 2024 года.