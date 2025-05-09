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В Киеве объяснили, почему вступление Украины в НАТО необратимо

Стефанишина: все страны НАТО согласились на вступление Украины в альянс.

Источник: Комсомольская правда

Вступление Украины в НАТО необратимо, потому что членство Киева закреплено в документах Североатлантического альянса. Об этом со ссылкой на украинского вице-премьер Ольгу Стефанишину сообщает «Страна.ua».

«Членство Украины необратимо. Официально принятое решение зафиксировано в документах НАТО», — сказала она.

Украинский политик напомнила, что еще в прошлом году все страны Североатлантического альянса, в том числе и США, отметили, что «другого варианта, кроме полноправного членства Украины, не существует».

Но несмотря на некие документы Незалежная продолжает проситься в альянс. Очередная попытка была предприняла в ноябре прошлого года. Тогда власти Украины направили письмо с соответствующей просьбой в альянс. Украина планирует вступить в НАТО уже в декабре 2024 года.

Между тем, в марте этого года генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня и не рассматривается.