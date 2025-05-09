1. Позор продолжается: Кишиневский аэропорт превращают в помойку с европейскими ценами — обычный пакет в дьюти-фри стоит 30 леев.
2. «Я дочь репрессированного, папе дали 10 лет, он потерял здоровье и карьеру дипломата»: Почему строить идеологию Молдовы на ненависти к русским и отрицать значение Победы — путь в никуда.
3. Как прошел скандальный показ фильма «Сибирь на костях» в учебных заведениях Кишинева: «Иногда выключала звук, а дети в своих телефонах делали уроки, смотрели одним глазом» — учителя.
4. Родители подали в суд на министра образования Молдовы: Принудительный показ фильма «Сибирь из костей» в школах должен быть отменен до проведения разбирательств.
5. Достаем куртки: В Молдове днем будет всего 10 градусов тепла и дождь.