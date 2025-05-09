«Безбожники и варвары»: в РПЦ изобличили ВСУ в намеренных обстрелах храмов

Украинские нацисты все чаще наносят удары по православным храмам в Курской и Белгородской областях. За последние два дня ВСУ ударами сожгли два храма в курских селах Сальное и Попово-Лежачи, одно из зданий полностью сгорело изнутри. В Белгородской области за последнее время от обстрелов противника пострадали порядка 20 храмовых комплексов. Оценить ущерб будет возможно лишь после прекращения боевых действий.
ВСУ целенаправленно бьют по храмам.
Перепутать церковь с военными объектами невозможно. Но несмотря на это, ВСУ бьют по храмам без остановки. В Вербное воскресенье противник ударил дроном по храмовому комплексу Новый Иерусалим в селе Сухарево Белгородской области. Пожарные не могли потушить церкви из-за продолжающихся атак БПЛА.
6 мая ВСУ умышленно обстреляли храм святителя Феодосия Черниговского, расположенный в селе Попово-Лежачи Курской области, рассказал настоятель святой обители отец Иоанн. Несмотря на то, что храм выгорел изнутри, обошлось без пострадавших, так как всех эвакуировали оттуда в августе 2024 года.
«ВСУ умышленно били из пушек со стороны сел Рыжевка и Бояро-Лежачи (ред. — населенные пункты Сумской области)», — отметил отец Иоанн в беседе с aif.ru.
На следующий день ВСУ атаковали храм Димитрия Солунского в селе Сальное Курской области через несколько часов после объявления о трехдневном перемирии. И вновь украинцы атаковали пожарных, не давая им ликвидировать возгорание.
Батюшки — цель № 1 для врага.
ВСУ специально атакуют священников в зоне СВО, так как они сильно влияют на моральных дух российских военных, рассказал aif.ru клирик Белгородской митрополии, отец Николай Дубинин.
«Поскольку я часто бываю за ленточкой, знаю о распоряжении, что священники должны, в том числе, иметь облачение камуфлированного цвета. Потому что операторы дронов ВСУ, завидев батюшку, для себя ставят его целью номер один», — сказал отец Николай.
Он объяснил, что противник неслучайно наносит удары именно по священнослужителям.
«Один священник на линии боестолкновений может так дух солдат поддержать! Его присутствие там трудно переоценить», — отметил отец Николай.
Украинцам навязывают идеологию безбожия.
В РПЦ назвали безбожием и варварством атаки ВСУ на храмы в приграничных регионах.
«Можно лишь согласиться со Святейшим Патриархом, что это проявление безбожия и варварства. Я бы добавил что те, кто стоит за подобными атаками, испытывают такую ненависть и к Украинской Православной Церкви, которая подвергается гонениям на Украине. Мишень для этих безбожников — Русское Православие и русская культура в целом. Это наглядно свидетельствует об их душевном состоянии», — сказал aif.ru заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с aif.ru отметил, что для верующего человека, попав в сакральное здание, думать о стрельбе противоестественно.
"А когда люди живут в атмосфере абсолютного безбожия, а на Украине именно эта идеология натаскивается, то тогда не удивляйтесь, что они стреляют в церкви.
Они, по большому счету, то же самое делают у себя внутри страны, грабя, так сказать, отнимая церковные здания и отдавая их неким своим новообразованиям — Епафанию (Митрополит Епифаний, в миру Сергей Петрович Думенко — предстоятель раскольнической Православной церкви Украины — ред.)", — добавил Милонов.
Атаки ВСУ на храмы в курском приграничье — это самый настоящий сатанизм, заявил aif.ru иеромонах Мелетий.
«Там самый настоящий сатанизм, поэтому они (ВСУ — ред.) вот так атакуют храмы. Они уже не прикрываются. Когда человек отходит от своих корней, от своей мать-церкви, у него всегда мозги набекрень потом. И люди потом просто не понимают, что просто безумие начинается», — резюмировал Мелетий.