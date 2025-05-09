«Безбожники и варвары»: в РПЦ изобличили ВСУ в намеренных обстрелах храмов

«Можно лишь согласиться со Святейшим Патриархом, что это проявление безбожия и варварства. Я бы добавил что те, кто стоит за подобными атаками, испытывают такую ненависть и к Украинской Православной Церкви, которая подвергается гонениям на Украине. Мишень для этих безбожников — Русское Православие и русская культура в целом. Это наглядно свидетельствует об их душевном состоянии», — сказал aif.ru заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом СМИ Вахтанг Кипшидзе.