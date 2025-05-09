Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с 80-летием Великой Победы

«Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны и труженики тыла! Сердечно поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Дата 9 мая 1945 года навеки вписана в мировую историю как символ беспримерного мужества, единства и силы духа советского народа. Мы преклоняемся перед подвигом воинов, сражавшихся на фронте, тружеников тыла, детей войны, прошедших суровые испытания, всех, чей самоотверженный труд ковал Великую Победу. Ваш героизм навсегда останется в наших сердцах, будет служить примером для будущих поколений», — сказано в сообщении.