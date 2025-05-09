Юрист напомнил россиянам о штрафе за распитие алкоголя на пикнике

За разведение костра в парках грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.
Россиян могут оштрафовать за распитие алкоголя в парках и других общественных местах на сумму до 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Кроме того, во время пикников также можно получить штраф за нарушение тишины и правил пожарной безопасности.
«В общественных местах (город, парк) запрещено распивать спиртные напитки. За это могут оштрафовать на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей», — заявил Соловьев агентству «Прайм». Он также отметил, что за нарушение закона о тишине грозит штраф от одной до трех тысяч рублей в зависимости от региона.
Соловьев добавил, что разводить костры и устанавливать мангалы без специально оборудованных площадок запрещено в парках, скверах и городских садах. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы от пяти до 15 тысяч рублей, а при особом противопожарном режиме — от 10 до 20 тысяч рублей. В случае возникновения пожара сумма штрафа может увеличиться до 40−50 тысяч рублей.
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