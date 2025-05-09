Юрист напомнил россиянам о штрафе за распитие алкоголя на пикнике

Во время майских праздников россияне традиционно устраивают пикники на природе, что часто приводит к нарушениям, связанным с разведением огня и распитием алкоголя в общественных местах. Юристы отмечают, что именно за эти действия граждане чаще всего получают штрафы. Но чтобы их избежать, россиянам рекомендуют соблюдать два важных правила: не разжигать огонь в неположенных местах и избегать употребления алкоголя в общественных местах, так как за соблюдением правил следят МЧС и МВД, проводя рейды и используя дроны.