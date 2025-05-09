Путин с юмором встретил Лукашенко в Кремле, перейдя на английский

В преддверии Дня Победы президент России Владимир Путин в шутливой форме поприветствовал президента Белоруссии Александра Лукашенко на английском языке.
Инцидент произошел перед началом официального обеда в Кремле, куда Лукашенко прибыл для участия в праздничных мероприятиях. На вопрос Лукашенко «Можно к вам?», Путин с улыбкой ответил «welcome», вызвав ответную шутку от белорусского лидера: «На-английском уже?».
После рукопожатия и объятий, Путин поприветствовал коллегу уже на русском языке, передает РИА Новости.
Лукашенко прибыл в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. 9 мая глава республики будет присутствовать на параде Победы, который пройдет на Красной площади. Вместе с зарубежными лидерами он понаблюдает за торжественным шествием, в котором также примут участие белорусские военные.
Накануне празднования 80-летия со Дня Победы над фашизмом в Москве начали собираться мировые лидеры со всего света. В среду, 7 мая, многие из них уже прибыли в российскую столицу, с некоторыми даже успел встретиться президент России Владимир Путин. О том, кто поучаствует в праздничных мероприятиях, а кто все-таки не смог приехать — в материале «Вечерней Москвы».