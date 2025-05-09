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GT: визит Си Цзиньпина поднимет партнёрство РФ и КНР на новые высоты

РФ и КНР вносят уверенность в «нестабильный мир».

Источник: Аргументы и факты

Китай и Российская Федерация вносят уверенность в «нестабильный мир», пишет издание из КНР Global Times.

В публикации подчёркивается, что визит председателя Китайской Народной Республике Си Цзиньпина в российскую столицу «поднимет партнёрство двух стран на новые высоты».

«В условиях беспрецедентных изменений и неспокойной международной обстановки, Китай и Россия вносят уверенность и позитивную энергию в нестабильный мир благодаря своей стратегической решимости и чувству исторической ответственности», — сказано в материале.

Кроме того, визит Си Цзиньпина в РФ, «несёт историческую ответственность за поддержание международной справедливости и продвижение строительства сообщества единой судьбы человечества».

Напомним, Си Цзиньпин прибыл в российскую столицу для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы. В четверг он встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле.

Ранее Путин заявил, что РФ и Китайская Народная Республика отстаивают международную справедливость.