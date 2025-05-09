Где смотреть военный парад 2025 в Минске в День Победы 9 Мая

В Минске военный парад и театрализованный эпизод, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая начнется в 20.30.
Военный парад 9 Мая 2025: трансляция, смотреть видео онлайн, где смотреть.
Прямую трансляцию парада покажут в эфире государственных телеканалов — СТВ, ОНТ, Первого информационного телеканала. Кроме того, трансляцию можно будет посмотреть в интернете. Традиционным местом проведения парада в столице является стела «Минск — город-герой» — перекресток проспектов Победителей и Машерова.
Военный парад 9 Мая 2025 в Минске: что известно.
Как рассказал БелТА заместитель министра обороны Александр Науменко, в параде в День Победы примут участие воздушный эшелон, пешая и механизированные колонны. Он уточнил, что в составе воздушного эшелона 39 воздушных судов: 12 вертолетов и 27 самолетов.
— Из них 35 единиц от Министерства обороны Беларуси и 4 единицы авиационной техники от Российской Федерации. Россию будет представлять авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ, — сообщил замминистра обороны Беларуси.
Науменко обратил внимание, что в подготовке воздушного эшелона было задействовано 48 судов, в том числе девять запасных. Представитель Министерства обороны добавил, что в составе пешей колонный примут участи 33 парадных расчета: 30 — представители силовых структур и ведомств Беларуси, три расчета от гостей из иностранных государств.
— Их будут представлять кадеты Нижегородского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии В. Ф. Маргелова, курсанты Михайловского военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург) и почетный караул Народно-освободительной армии Китая, — отметил Науменко.
Заместитель министра обороны акцентировал внимание, что участие в параде примут пять знаменных групп от Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. Он заметил, что в составе пешей колонный всего будет 4832 человека. Кроме того, еще 431 привлечены в качестве запасных.
По словам Науменко, в составе механизированной колоны примут участие 26 парадных расчетов: 270 единиц техники, которая будет задействована, и 60 единиц запасных. Вместе с тем он подчеркнул, что особенностью парада 2025 года является увеличение именно его исторической части.
— Мы увидим кавалеристов, тачанку с пулеметом, добавились парадные расчеты офицеров с винтовками и боевыми знаменами-реликвиями воинских частей, принимавших участие в Великой Отечественной войне, — рассказал представитель Минобороны Беларуси.
Он отметил, что пройдет сводный парадный расчет инженеров с собаками, медработников, регулировщиков. Науменко также рассказал, что механизированную колонну возглавят легендарные танки Т-34, пройдут мотоциклы, «Катюша», автомобили с прожектором и зенитными установками. Вместе с тем замминистра обороны обратил внимание, что самолеты и вертолеты будут осуществлять пролет над Минском с включенными проблесковыми огнями. Это добавит мероприятию зрелищности.
Также в рамках парада пройдет и театрализованный эпизод «Будем жить». Кроме того, ориентировочно, в 21.40 в Минске начнется праздничный салют.
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