Где смотреть военный парад 2025 в Минске в День Победы 9 Мая

Он отметил, что пройдет сводный парадный расчет инженеров с собаками, медработников, регулировщиков. Науменко также рассказал, что механизированную колонну возглавят легендарные танки Т-34, пройдут мотоциклы, «Катюша», автомобили с прожектором и зенитными установками. Вместе с тем замминистра обороны обратил внимание, что самолеты и вертолеты будут осуществлять пролет над Минском с включенными проблесковыми огнями. Это добавит мероприятию зрелищности.