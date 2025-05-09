Александр Бастрыкин заинтересовался разбитой дорогой в Чкаловском районе

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку жалоб жителей Чкаловского округа Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет о единственной дороге, которая соединяет село Вершилово и деревню Старая Казарма. Трасса не асфальтирована, грунт во время дождей размывает. В итоге, местные жители не могут проехать, а также вызвать скорую помощь.
Местные жители обращались в разные инстанции, но безрезультатно. Дорогу строить никто пока не собирается.
Следователи СУ СК России по Нижегородской области начали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поставил ход этой проверки на контроль. Он потребовал доклад о результатах.