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В Башкирии в течение трех дней прогнозируются грозы

В Башкирии будет держаться 20-градусное тепло.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какой будет погода в ближайшие дни. По их словам, в республике будут бушевать шквалистый ветер, грозы и ливни.

Сегодня, 9 мая, днем на юго-восточные районы обрушится сильный ветер, скорость которого будет достигать 17 м/с, а также ожидаются обильные осадки и грозы. По словам метеорологов, воздух прогреется до +16…+21°C.

Завтра, 10 мая, синоптики предупреждают о вероятности кратковременных дождей, которые днем могут сопровождаться грозами. Преобладающим станет умеренный северо-восточный ветер. Ожидается, что ночные температуры составят +6…+11°C, дневные показатели достигнут +15…+20°C.

Характер погоды не изменится и 11 мая. В воскресенье температура воздуха сохранится в пределах ночью +6…+11°C, днём +16…+21°C.

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