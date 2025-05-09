Российская Федерация не может рассчитывать на неподконтрольные ей территории Украины. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, сообщает Fox News.
Американский политик отметил, что Вашингтон не хочет краха Украины, ему нужно, чтобы Незалежная осталась суверенной страной.
«Но Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые она даже не завоевала. А именно это было прописано в их первоначальном плане мира», — сказал Вэнс.
Вместе с тем, американский вице-президент добавил, что прогрессом уже можно назвать то, что русские и украинцы вообще начали общение.
Суть же вопроса территорий Украины такова, что Верховная рада, ратифицировав соглашение о природных ресурсах с первого голосования, по сути единогласно продала Украину США.
Вместе с тем, поляки не скрывают, что претендуют на часть территории Украины. Польское телевидение показало карту, на которой польскими значатся уже пять областей незалежной — Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области.
Но Запад и Украина так и не хотят изучать историю и признавать, что Незалежная состоит из подарков русских царей и советских генсеков. Когда горячие украинские головы заявляли, что и Кубань — украинская.