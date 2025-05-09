Снять, сложить и сохранить: В Совфеде призвали россиян не выбрасывать георгиевские ленты после 9 Мая

Выкидывать ленты с флагами после 9 Мая или нет — от совести каждого зависит. В моей семье эти ленточки и такие значки с прикреплённой книгой и георгиевской ленточкой хранятся дома. И мы достаём их на 9 Мая, чтобы целый день ходить. У нас в семье заведено так. Я думаю, что это правильный обычай. По крайней мере, я и мои дети не выбрасываем эти флажки.
Анатолий Широков.
Член Совета Федерации.
Широков добавил, что самый оптимальный вариант — это аккуратно снять ленточки после праздника и отложить их до следующего года. Это дань нашего уважения всем героям войны и, конечно, нашим родственникам, нашим дедам, которые в той войне участвовали, считает сенатор.
«Поэтому это и общественный, и глубоко личный праздник, и символика его должна сохраняться, а не разбрасываться», — заключил собеседник Life.ru.
А ранее космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков поздравили соотечественников с Днём Победы в Великой Отечественной войне с борта Международной космической станции. Они призвали сохранять память о подвиге предков и помнить, что Земля — общий дом человечества.