Минута молчания и военный парад: Беларусь отмечает День Победы

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Беларусь 9 мая отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Главным событием праздничного дня станет военный парад, который состоится вечером у стелы «Минск город-герой».
Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 мая в первой половине дня примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве на Красной Площади. Парадным расчетом в Москве пройдут и белорусские военнослужащие.
А вечером этого же дня Александр Лукашенко, как верховный главнокомандующий, примет военный парад по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Минске.
Колокольный звон.
9 Мая в Беларуси является выходным днем. По всей стране пройдут концерты, на которых будут исполнять песни военных лет, будут открыты тематические площадки.
Также 9 мая в Беларуси в полдень пройдет минута молчания. Во время нее по благословению главы БПЦ — митрополита Вениамина — в храмах и монастырях страны в память о погибших в годы Великой Отечественной войны будет совершен погребальный колокольный звон.
Боевые знамена, «Катюша» и «Русские витязи».
B составе пешей колонны в военном параде примут участие более 30 парадных расчетов от силовых ведомств Беларуси и три расчета от иностранных государств, в числе которых почетный караул народно-освободительной армии Китая. Всего пешая колонна на военном параде будет насчитывать почти 5 тысяч человек.
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В воздушной части парада примут участие 12 вертолетов и 27 самолетов, а также авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах СУ-30СМ.
В составе механизированной колонны примут участие 26 парадных расчетов. Всего в составе колонны задействовано 275 единиц.
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Особенностью военного парада в этом году станет его историческая часть — будут участвовать кавалеристы, тачанка с пулеметом, офицеры в форме военных лет. Кроме того, военнослужащие пронесут Боевые Знамена времен Великой Отечественной войны. Также в исторической части парада примет участие сводный расчет инженеров с собаками, медработников и регулировщиков.
На военном параде также будут легендарные танки Т-34, «Катюша», автомобили с прожектором и зенитными установками.
Вечером в Минске состоится праздничный салют. Места проведения салюта смотрите в инфографике Sputnik.
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