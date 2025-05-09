Минута молчания и военный парад: Беларусь отмечает День Победы

B составе пешей колонны в военном параде примут участие более 30 парадных расчетов от силовых ведомств Беларуси и три расчета от иностранных государств, в числе которых почетный караул народно-освободительной армии Китая. Всего пешая колонна на военном параде будет насчитывать почти 5 тысяч человек.