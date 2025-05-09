Штурмовик ВС России взял позывной в честь прадеда

ДОНЕЦК, 9 мая — РИА Новости. Штурмовик 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии с позывным «Рауф» рассказал РИА Новости, что взял позывной в честь своего героического прадеда — чтобы память о подвиге предков продолжала жить из поколения в поколение.
«Прадед Нагуманов Габдрауф, 1914 года рождения он, участвовал в битве за Японию. Пятнадцатого августа 1945 вынес с поля боя 8 человек с их оружием личным, за что был награжден медалью “За боевые заслуги”. Ну и, соответственно, мой позывной в его честь, потому что мы должны помнить память своих предков и продолжать их славные традиции», — рассказал РИА Новости «Рауф».
Его прадед начал войну в 1941 году, а домой вернулся только в 1946 году. За время войны получил пять ранений. Еще через 12 лет Габдрауф Нагуманов умер, оставив шестерых детей, в том числе бабушку «Рауфа». Семья жила в Татарстане.
«Сейчас, находясь здесь, я понимаю, что мы должны продолжать их дело и не давать угаснуть той памяти, которая у нас заложена с детства. Я хочу пожелать (ветеранам) крепчайшего здоровья, поблагодарить их за то, что они сделали. Не только ветеранов, но и тружеников тыла. И главное, чтобы как можно дольше жили. Как можно больше передали, и в следующих поколениях осталось это все в памяти», — отметил штурмовик.