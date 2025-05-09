Штурмовик ВС России взял позывной в честь прадеда

«Сейчас, находясь здесь, я понимаю, что мы должны продолжать их дело и не давать угаснуть той памяти, которая у нас заложена с детства. Я хочу пожелать (ветеранам) крепчайшего здоровья, поблагодарить их за то, что они сделали. Не только ветеранов, но и тружеников тыла. И главное, чтобы как можно дольше жили. Как можно больше передали, и в следующих поколениях осталось это все в памяти», — отметил штурмовик.