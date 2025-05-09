Среди отставных российских дипломатов насчитывается 15 ветеранов ВОВ

Он отметил, что с привлечением ветеранов проходят различные мероприятия, в качестве примера упомянув посещение ими в конце апреля школы-интерната МИД России и выступление перед воспитанниками. Пятью годами ранее, на 75-летие Победы, был издан буклет с информацией о боевом пути каждого из таких ветеранов. Кроме этого, со своей стороны фонд оказывает ветеранам поддержку.