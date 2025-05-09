Среди отставных российских дипломатов насчитывается 15 ветеранов ВОВ

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пятнадцать ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла насчитывается среди отставных российских дипломатов, они участвуют в просветительских мероприятиях и получают поддержку, рассказал РИА Новости в преддверии Дня Победы директор Фонда ветеранов дипломатической службы, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чхиквадзе.
«У нас участников (Великой Отечественной — ред.) войны и тружеников тыла — 15 человек», — сказал собеседник агентства, уточнив, что из них трое — это участники войны.
Он отметил, что с привлечением ветеранов проходят различные мероприятия, в качестве примера упомянув посещение ими в конце апреля школы-интерната МИД России и выступление перед воспитанниками. Пятью годами ранее, на 75-летие Победы, был издан буклет с информацией о боевом пути каждого из таких ветеранов. Кроме этого, со своей стороны фонд оказывает ветеранам поддержку.
«Каждый ветеран получит денежное пособие от фонда и от совета ветеранов (МИД РФ), продовольственную корзину, открытку с поздравлением, с подписью министра иностранных дел (Сергея Лаврова), цветы», — рассказал также директор фонда в свете 80-летия Победы.