Во сколько пройдет Парад Победы в Москве: где можно увидеть парадные расчеты 9 мая

В Москве сегодня в 10:00 утра начнется парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это значимое событие соберет глав 29 стран мира, которые будут наблюдать за маршем парадных расчетов. Колонны военной техники начнут движение по Звенигородскому шоссе, после чего продолжат следование в сторону Баррикадной. Парад включит в себя участие военнослужащих, участвующих в текущей операции на Украине, а также представителей более чем десяти стран-союзников, ранее сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. Подробнее — в материале URA.RU.