Во сколько пройдет Парад Победы в Москве: где можно увидеть парадные расчеты 9 мая

К празднованию 80-летия Великой Победы в Москве подготовлена масштабная программа.
В Москве сегодня в 10:00 утра начнется парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это значимое событие соберет глав 29 стран мира, которые будут наблюдать за маршем парадных расчетов. Колонны военной техники начнут движение по Звенигородскому шоссе, после чего продолжат следование в сторону Баррикадной. Парад включит в себя участие военнослужащих, участвующих в текущей операции на Украине, а также представителей более чем десяти стран-союзников, ранее сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. Подробнее — в материале URA.RU.
Во сколько начнется парад 9 мая.
Девятого мая в 10:00 утра в Москве на Красной площади начнется парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятие приглашены главы 29 стран.
Продолжительность парада составит около двух часов. В его состав войдут участники текущей военной операции на Украине, а также военнослужащие из более чем десяти стран-союзников. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов в январе президенту Владимиру Путину.
Решение о проведении воздушной части парада будет принято непосредственно перед его началом, с учетом погодных условий. Доступ на Красную площадь возможен только по специальным пригласительным билетам, которые традиционно получают ветераны, их семьи, труженики тыла, главы государств, военные чиновники, министры и представители СМИ. Приветствовать ветеранов будут волонтеры.
Программа парада в 2025 году.
В 2025 году Россия встретит юбилейную, 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Кроме традиционного парада на Красной площади, в столице готовят множество других мероприятий. Главные мероприятия в Москве 9 мая:
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10:00 — начало парада на Красной площади;13:00 — Возложение цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата;Далее, примерно в полдень, в Кремле начнется официальный прием для глав иностранных государств и почетных гостей;Шествие «Бессмертного полка»;22:00 — салют.
Праздничный концерт на Красной площади в Москве 9 мая исключен из плана мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. О причинах отмены мероприятия не уточняется.
Где пройдет техника.
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В честь празднования Дня Победы в Москве пройдет традиционный парад, в котором участвует военная техника. Хотя конкретный список участвующих единиц техники пока не был оглашен, известен маршрут, по которому техника будет двигаться к месту проведения парада.
Традиционно колонны военной техники начнут свое движение по Звенигородскому шоссе, затем продолжат маршрут к Баррикадной. Далее техника проследует через Триумфальную площадь, вдоль Тверской улицы, через Манежную площадь и подойдет к Красной площади. После завершения парада военная техника вернется через Васильевский спуск, Кремлевскую набережную и Моховую улицу на Новый Арбат, в направлении Баррикадной.
В связи с проведением праздничных мероприятий, связанных с годовщиной Победы, с 5:30 утра и до окончания всех мероприятий будет ограничено движение в части центра столицы. Ограничения затронут несколько ключевых дорог в центре города, некоторые набережные, подземные переходы и выходы из станций метро.
Кто примет участие в парадных расчетах.
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В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны России организует масштабные мероприятия, которые будут проведены в нескольких направлениях. В состав парадного расчета включат участников специальной военной операции. Также будет представлена историческая часть парада, где пешие колонны продемонстрируют штандарты фронтов, боевые знамена знаменитых соединений и частей, а также стрелковое оружие и технику времен Великой Отечественной войны.
Кроме того, на парад на Красной площади приглашены воинские подразделения из 19 дружественных стран, из которых десять уже подтвердили свое участие. Среди них — семь стран бывшего Советского Союза. Всего же торжественные мероприятия с участием войск пройдут более чем в 370 населенных пунктах.
Лидеры каких государств приедут на 80-летие Победы в Москву.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛидеры каких государств приедут на 80-летие Победы в Москву.
Свое участие в Параде Победы в Москве 9 мая подтвердили 24 мировых лидера, несмотря на угрозы главы европейской дипломатии Каи Каллас. В числе стран, чьи представители приедут в российскую столицу, названы Армения, Белоруссия, Китай, Бразилия, Сербия и ряд других государств, пишет «Царьград». В списке стран также значатся Абхазия, Азербайджан, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Республика Конго, Республика Сербская, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия.
Президент Азербайджана принял решение не посещать Москву в связи с национальными мероприятиями, устроенными в честь памяти его отца Гейдара Алиева. Также глава Лаоса отменил свой визит из-за того, что заболел тяжелой формой COVID-19, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не примет участие, однако страна все же будет представлена на мероприятии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также получили приглашения главы таких организаций, как ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организация исламского сотрудничества, Союзное государство России и Белоруссии, комиссия Африканского союза и президент Нового банка развития. Дополнительно, на парад были приглашены руководители всех дипломатических миссий, аккредитованных в России, их число превышает 150, а также главы оборонных министерств из 34 стран.
Ожидается, что на параде будут присутствовать ветераны из нескольких зарубежных стран, включая Армению, Израиль, Монголию и США. Кроме того, среди почетных гостей ожидаются известные общественные деятели, такие как Пьер де Голль, внук знаменитого Шарля де Голля, прославленный французский бизнесмен Жиль Реми и Владимир Ремек, который стал первым космонавтом из Чехословакии.
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Где можно посмотреть трансляцию парада.
В этом году жители и гости столицы смогут наблюдать за парадом Победы не только на Красной площади. Медиаэкраны в поездах Московского метрополитена будут транслировать тематические ролики о вкладе метро в военные усилия, а также сам парад Победы.
Также трансляции парада организуют на экранах сценических площадок на Поклонной горе и в каждом административном округе Москвы. Дополнительно, зрители смогут увидеть кадры исторического парада 1945 года, который проходил на Красной площади.
URA.RU будет освещать событие в режиме онлайн. Зрители смогут следить за ходом празднования в режиме реального времени, благодаря текстовой трансляции и видео.