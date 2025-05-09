Наравне со взрослыми. Воспоминания Зои Ласкиной о военном времени

В своей жизни я один раз украла кусок хлеба в магазине. Не помню, какой это был год. Мы уже неделю всей семьёй сидели голодные. Маленький брат просил есть, а еды не было. Мы с мамой каждый день стояли в очереди за хлебом, и нам не доставалось. И в этот день нам опять не хватило. А на прилавке лежали куски от помятой буханки. Когда никто не смотрел в мою сторону, я протянула руку и утащила один кусок, граммов 200. Пришли домой, мама плачет, брат плачет, а я достаю из кармана этот краденый кусок и говорю: «Мама, не плачь. У меня для Вовы есть хлеб». Она опешила. Допрашивала меня, где я его взяла. И плача сказала: «Доченька, никогда не бери ничего ни у кого. А если бы заметили люди, тебя бы побили, а стыда сколько бы мы с тобою перенесли!» Эти слова я запомнила на всю жизнь.