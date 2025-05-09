Захарова обратилась к празднующим 9 мая украинцам

«Не сдавайтесь. Не сдавайтесь, потому что за вами ваше поколение. Просто откройте ваши фотоальбомы, посмотрите глаза в глаза вашим предкам, вашим дедам, прадедам, вашим бабушкам, прабабушкам. Вспомните, как они встали на защиту мира, как они самоотверженно боролись — кто-то на передовой на фронте, кто-то в тылу», — заявила Захарова в интервью ТАСС. Она добавила, что нынешнее поколение должно сохранять ту позицию, которую защищали их предки, и подчеркнула: «Так будьте сильными, найдите в себе возможности, найдите в себе силы, энергию для того, чтобы отстаивать истины, и не сдавайтесь».