Ушаков: США и Россия разочарованы в отношениях друг с другом

Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что в отношениях между Россией и США наблюдается взаимное разочарование.
— Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают, может быть, дальше больше, чем мы и, — отметил помощник главы российского государства.
Он отметил, что американская сторона, пусть и не в полном объеме, но все же выполняет выдвигаемые Москвой требования. Также Ушаков добавил, что администрация президента Дональда Трампа понимает цели, которых добивается российская сторона.
По словам представителя Кремля, страны находятся на пути к проведению двусторонней встречи между лидерами России и США, передает Telegram-канал Зарубина.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Москва в рамках переговоров запрашивает «слишком много». Он отметил, что необходимо учитывать национальные интересы России в контексте мирного урегулирования военного конфликта на Украине.
Вэнс также выразил мнение о том, что между позициями России и Украины по вопросу урегулирования конфликта существует «очень большая пропасть». Американский президент Дональд Трамп в то же время признался, что Вашингтон находится ближе к соглашению с одной из сторон, однако не уточнил, с какой именно.