Ушаков: США и Россия разочарованы в отношениях друг с другом

Вэнс также выразил мнение о том, что между позициями России и Украины по вопросу урегулирования конфликта существует «очень большая пропасть». Американский президент Дональд Трамп в то же время признался, что Вашингтон находится ближе к соглашению с одной из сторон, однако не уточнил, с какой именно.