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В Астане появилась Аллея славы

В рамках празднования Дня Победы в средней школе № 107 города Астаны состоялась акция по высадка деревьев и кустарников «Аллея славы», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

Источник: Акимат Астаны

В акции приняли участие учащиеся 5−11 классов. Главная цель инициативы — сохранить живую историческую память о подвиге народа, укрепить патриотические ценности среди молодёжи и выразить благодарность поколению победителей через создание зелёного символа мира и признательности.

В ходе акции было высажено около 100 деревьев. Это не просто вклад в озеленение города — это инвестиция в будущее, в экологическое сознание наших детей. Такие мероприятия воспитывают любовь к природе и чувство личной ответственности за окружающий мир.

отметила директор школы Айгуль Бейсенбина

Аллея славы стала не только частью экологической кампании «Таза Қазақстан», но и ярким примером того, как добрые инициативы объединяют поколения, укрепляют духовные ценности, напоминая о великом подвиге и силе единства.