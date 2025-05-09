День Победы шагает по Молдове: Что будет в стране 9 мая — многотысячные Марши Победы и Бессмертного полка, концерты и полевые кухни

День Победы шагает по Молдове: что будет в стране сегодня, 9 мая.
Кишинев
Координационный совет «Победа» организует марш Победы и шествие «Бессмертный полк». Организаторы подчеркивают, что мероприятие не политическое и пройдет без партийной символики и лозунгов.
Участники собираются в 9:30 на пересечении улиц Бэнулеску Бодони и Штефана чел Маре.
Колонна пройдет по центральным улицам города до мемориала Вечность.
Также 9 мая в честь Дня Победы в Кишиневе пройдет традиционный автопробег.
Его организует общественный совет «За Свободную Родину».
Сбор в 10:30 на пересечении улиц Штефана чел Маре и Измаильской. Автопробег стартует в 13:00.
Бельцы
«Бессмертный полк». Сбор в 8:00 утра возле здания мэрии.
С 8:30 до 09:00 у центрального входа в парк М. Волонтира пройдет митинг, а в 09:00 колонна начнет движение к Мемориалу воинской славы.
В 10:00 на площади перед Домом культуры пройдет концерт.
Комрат
«Бессмертный полк». В 9:30 участники соберутся возле здания Исполкома.
В 18:00 в Комрате организуют полевую кухню, а в 20:00 — праздничный концерт.
Оргеев
«Бессмертный полк». В 10.00 Марш памяти.
10.40 — минута молчание и возложение цветов к Вечному огню.
11.20 — Праздничный концерт.
14.00−15.00 — Открытие после реставрации памятников героям.
19.00 — Показ фильмов о Великой Отечественной войне перед Домом культуры.
Тараклия
«Бессмертный полк».
В 9.30 шествие колонны к Мемориалу воинской славы.
10.00−11.00 — митинг и концерт.
Везде будут работать полевые кухни и звучать песни военных лет.