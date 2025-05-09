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День Победы шагает по Молдове: Что будет в стране 9 мая — многотысячные Марши Победы и Бессмертного полка, концерты и полевые кухни

Полный список мероприятий Дня Победы в Молдове.

Источник: Комсомольская правда

День Победы шагает по Молдове: что будет в стране сегодня, 9 мая.

Кишинев

Координационный совет «Победа» организует марш Победы и шествие «Бессмертный полк». Организаторы подчеркивают, что мероприятие не политическое и пройдет без партийной символики и лозунгов.

Участники собираются в 9:30 на пересечении улиц Бэнулеску Бодони и Штефана чел Маре.

Колонна пройдет по центральным улицам города до мемориала Вечность.

Также 9 мая в честь Дня Победы в Кишиневе пройдет традиционный автопробег.

Его организует общественный совет «За Свободную Родину».

Сбор в 10:30 на пересечении улиц Штефана чел Маре и Измаильской. Автопробег стартует в 13:00.

Бельцы

«Бессмертный полк». Сбор в 8:00 утра возле здания мэрии.

С 8:30 до 09:00 у центрального входа в парк М. Волонтира пройдет митинг, а в 09:00 колонна начнет движение к Мемориалу воинской славы.

В 10:00 на площади перед Домом культуры пройдет концерт.

Комрат

«Бессмертный полк». В 9:30 участники соберутся возле здания Исполкома.

В 18:00 в Комрате организуют полевую кухню, а в 20:00 — праздничный концерт.

Оргеев

«Бессмертный полк». В 10.00 Марш памяти.

10.40 — минута молчание и возложение цветов к Вечному огню.

11.20 — Праздничный концерт.

14.00−15.00 — Открытие после реставрации памятников героям.

19.00 — Показ фильмов о Великой Отечественной войне перед Домом культуры.

Тараклия

«Бессмертный полк».

В 9.30 шествие колонны к Мемориалу воинской славы.

10.00−11.00 — митинг и концерт.

Везде будут работать полевые кухни и звучать песни военных лет.