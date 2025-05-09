Во время пикника в парке можно схлопотать штраф: пояснение юриста

За распитие спиртного в городе или парковой зоне штраф может составить до полутора тысяч рублей. Также есть определенные правила для установки мангалов. Это нельзя делать в помещениях, на террасах и верандах, на балконах и крышах, около гаражных комплексов. В парке, сквере или городском саду мангал можно поставить только на специальных площадках для барбекю.