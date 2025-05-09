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Во время пикника в парке можно схлопотать штраф: пояснение юриста

Юрист Соловьев: за распитие алкоголя в парках грозит штраф до 1,5 тыс рублей.

Источник: Комсомольская правда

Ряд действий во время пикника могут обернуться для отдыхающих штрафами. Об этом напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Оштрафовать за нарушение тишины могут, если пикник организован в черте города или в садоводческом товариществе и громкое пение, музыка или крики после определенного времени мешают соседям, рассказал юрист агентству «Прайм». За нарушение предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

За распитие спиртного в городе или парковой зоне штраф может составить до полутора тысяч рублей. Также есть определенные правила для установки мангалов. Это нельзя делать в помещениях, на террасах и верандах, на балконах и крышах, около гаражных комплексов. В парке, сквере или городском саду мангал можно поставить только на специальных площадках для барбекю.

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