В Самарканде отметили День памяти и почестей и 80-летие Победы над фашизмом

Здесь собрались представители разных поколений и профессий: ветераны, педагоги, студенты, школьники, общественные деятели и жители города. Они вспоминали о героях, пожертвовавших своей жизнью за свободу и мир, и отдавали дань уважения ныне здравствующим ветеранам.
У подножия монумента «Скорбящая мать» звучали слова скорби и гордости. Взрослые возлагали цветы к Вечному огню, вспоминали своих близких, павших на фронтах войны. Юноши и девушки, в свою очередь, бережно украсили цветами территорию у Вечного огня, а после запустили в небо сотни разноцветных шаров, как символ мира и благодарности за мужество и самоотверженность тех, кто сражался за Победу.
В настоящее время из более чем 152 тыс. человек, ушедших из Самаркандской области на фронт, в живых остались лишь двое ветеранов. Во время мероприятия участники, говоря о ныне здравствующих, называли их живыми легендами, свидетелями страшных лет войны. Говорили они и о том, что каждый год напоминает нам о неумолимом времени и важности сохранения памяти о подвигах предков.
Во время церемонии возложения цветов к подножию монумента «Скорбящая мать» звучали рассказы о героизме и стойкости жителей Самаркандской области. Улмас Усмонов поделился историей своего деда Усмона Тагаева, который прошел всю войну в качестве оруженосца. После Победы он посвятил свою жизнь развитию сельского хозяйства.
Дедушки нет с нами уже более 30 лет, но мы свято храним память о нем и гордимся его вкладом в борьбу с фашизмом.
Среди участников мероприятия была и 85-летняя Ирина Николаева. Ее отец и старший брат погибли на фронтах Второй мировой.
Они ушли и не вернулись. Но я знаю — их подвиг не забыт.
В Книгу памяти вписаны имена более 48 тыс. самаркандцев.