В Самарканде отметили День памяти и почестей и 80-летие Победы над фашизмом

В настоящее время из более чем 152 тыс. человек, ушедших из Самаркандской области на фронт, в живых остались лишь двое ветеранов. Во время мероприятия участники, говоря о ныне здравствующих, называли их живыми легендами, свидетелями страшных лет войны. Говорили они и о том, что каждый год напоминает нам о неумолимом времени и важности сохранения памяти о подвигах предков.