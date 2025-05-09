Билл Гейтс решил потратить почти все свое состояние на благотворительность

Основатель корпорации Microsoft, американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил, что собирается в течение 20 лет потратить почти все свое состояние на благотворительность.
В своем блоге он сообщил, что в последнее время много размышлял над цитатой из эссе предпринимателя Эндрю Карнеги о том, что «человек, который умирает богатым, умирает опозоренным».
«Именно поэтому я решил вернуть свои деньги обществу гораздо быстрее, чем планировал изначально», — отметил Гейтс, добавив, что в течение следующих 20 лет передаст почти все свое состояние через Фонд Гейтса на цели спасения и улучшения жизни людей во всем мире.
По его словам, его благотворительный фонд закроется 31 декабря 2045 года.
Ранее сообщалось, что Гейтс планирует передать своим наследникам менее одной сотой части своего состояния.
Состояние главы Microsoft оценивается в 101 млрд долларов.