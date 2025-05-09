Билл Гейтс решил потратить почти все свое состояние на благотворительность

«Именно поэтому я решил вернуть свои деньги обществу гораздо быстрее, чем планировал изначально», — отметил Гейтс, добавив, что в течение следующих 20 лет передаст почти все свое состояние через Фонд Гейтса на цели спасения и улучшения жизни людей во всем мире.