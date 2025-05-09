Столичная милиция готова обеспечить безопасность в период празднования Дня Победы

«Столичная милиция будет нести службу по охране общественного порядка в усиленном режиме. Пропуск граждан на праздничной площадке будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. Проход к месту проведения парада начнется с 17.00. Для граждан особой категории предусмотрены отдельные КПП с оранжевым тентом. Граждане в состоянии алкогольного опьянения не будут допущены на праздничные площадки. Предметы, запрещенные к проносу, можно будет временно оставить в камерах хранения. Призываем учитывать погодные условия, планировать прибытие на мероприятия заблаговременно, а также учитывать, что движение всех видов транспорта в центральной части города будет ограничено. Все наряды, несущие службу, ориентированы на оказание помощи людям и на защиту, предупреждение правонарушений», — подчеркнул Александр Байдун.