Сегодня в Перми будет продлена работа общественного транспорта

Для этого продлена работа общественного транспорта. Напомним также, что сегодня общественный транспорт работает бесплатно.
Автобусы и трамваи отправятся после 23:30 по всем основным направлениям. Транспорт пойдет по обычным маршрутам:
Индустриальный район: автобусы № 3, 10, 36 и 72.
Дзержинский район: автобусы № 14, 67.
Свердловский район: автобусы № 50, 51, 74 и трамвай № 5.
Мотовилихинский район: автобусы № 1, 10, 32, 36, 67, 77, 81, а также трамваи № 4 и 7.
Орджоникидзевский район: автобусы № 32 и 77.
Правобережная часть Перми: автобусы № 6, 15, 20, 43 и 53.
Кроме того, в 23:20 от Перми II (а в 23:27 — от Перми I) по кольцевому маршруту отправится электричка. Можно будет добраться в Мотовилиху, Орджоникидзевский район или на комплекс ППИ.
Также сегодня на ряде маршрутов будет увеличено количество отправлений в течение дня: автобусов № 1, 3, 6, 10, 14, 15, 20, 32, 36, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 67, 72, 74, 77, 81, трамваев № 4, 5 и 7. А утром и вечером на линию выйдут несколько автобусов маршрута № 43.