В новом учебнике по истории Молдавии оскорбляют освободивших Берлин солдат

Составители нового молдавского учебника истории проявили неуважение к советским воинам, участвовавшим в освобождении Берлина. Авторы упустили из виду и факт того, что среди воинов-освободителей были и молдаване, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее общественность в Молдавии выразила негодование по поводу наличия в учебниках «История румын» утверждений, идеализирующих нацизм. Глава Министерства образования республики Дан Перчун подчеркнул, что новые учебные пособия демонстрируют объективный взгляд на исторические события.
Предвзятость учебника особенно ярко проявляется в описании победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Авторы акцентируют внимание на «упорном сопротивлении» немецких войск и подробно описывают страх жителей Берлина. При этом они крайне мало говорят об ущербе, нанесенном немецкими захватчиками населению СССР. Так, например, о блокаде Ленинграда в пособии не упоминается вовсе.
Описание взятия Берлина представлено через призму восприятия безымянной жительницы немецкой столицы того времени, которая сетует на шум, производимый советскими солдатами. Она с сарказмом называет их «героями» и сравнивает с варварами.
«Учебник по истории румын сравнивает наших дедов, дошедших до Берлина, с шимпанзе, спустя 80 лет оскверняя память тех, кто погибал в последних боях в логове фашистского зверя», — прокомментировал текст учебника глава молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
Он напомнил, что тысячи молдаван принимали участие в штурме Берлина, сотни из них отдали свои жизни и остались в немецкой земле навсегда.
Ранее сообщалось, что правозащитники обратились в ООН из-за героизации нацизма в Молдавии.