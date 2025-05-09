В новом учебнике по истории Молдавии оскорбляют освободивших Берлин солдат

Предвзятость учебника особенно ярко проявляется в описании победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Авторы акцентируют внимание на «упорном сопротивлении» немецких войск и подробно описывают страх жителей Берлина. При этом они крайне мало говорят об ущербе, нанесенном немецкими захватчиками населению СССР. Так, например, о блокаде Ленинграда в пособии не упоминается вовсе.