В Британии раскритиковали Трампа из-за слов о Второй мировой войне

Бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй призвал американского президента США Дональда Трампа воздержаться от попыток переписать историю, возвышая роль США в победе во Второй мировой войне.
«Если бы не Россия, мы бы с вами разговаривали сегодня вечером по-немецки. Это чистая правда. За исключением того, что мы бы не разговаривали, потому что не было бы никакой свободы», — сказал политик в эфире своего Youtube-канала.
Галлоуэй отметил, что Трампу необходимо бы воздержаться от подобного рода оскорблений, обратив внимание, что почти каждый человек в России и во всем бывшем СССР потерял кого-то в этой войне. По его словам, вклад США в разгром гитлеровской Германии «был ценным, доблестным и благородным, но незначительным по сравнению с вкладом, внесенным Красной Армией».
Напомним, накануне Трамп заявил, что войска СССР сыграли важную роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне, однако солдаты США были «доминирующей силой». По его мнению, победителем была именно американская армия, хотя и сделала это «с помощью других».