Казахстан и Великая Победа: память и борьба за историческую правду

Вклад Казахстана в Победу невозможно оценить только с позиции чисел. Эти цифры не просто отражают масштаб мобилизации или числа погибших — за каждой из них стоит человеческая судьба, полная жертвенности и героизма. Примеров тому можно привести множество, и каждый из них — это не просто часть общей статистики, а история, которая живет в сердцах тех, кто пережил эти страшные годы.