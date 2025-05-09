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Над Омской крепостью водрузили Знамя Победы

Копию легендарного знамени изготовили специально к 80-летию Победы.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, в день 80-летия Великой Победы, на главном флагштоке Омской крепости торжественно подняли Знамя Победы. Копию легендарного знамени размером 6,6 м/10 м изготовили специально к юбилейной дате.

Напомним, штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии был водружен 1 мая 1945 года на крыше рейхстага военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом и стал Знаменем Победы.

В торжественной церемонии поднятия знамени в Омской крепости приняли участие представители правительства Омской области и администрации города Омска, юнармейцы, курсанты Омской академии МВД. Планируется, что с этого года Знамя Победы будет развиваться над городом каждое 9 Мая.

Ранее мы писали, как омичей поздравили с праздником первые лица области и города.