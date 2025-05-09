Над Омской крепостью водрузили Знамя Победы

В торжественной церемонии поднятия знамени в Омской крепости приняли участие представители правительства Омской области и администрации города Омска, юнармейцы, курсанты Омской академии МВД. Планируется, что с этого года Знамя Победы будет развиваться над городом каждое 9 Мая.