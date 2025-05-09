Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с 80-летием Победы

9 мая 20205 года вся наша страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Юбилейные торжества пройдут во всех городах и селах Башкирии, в Уфе состоится парад и массовая акция памяти «Бессмертный полк». Рано утром всех жителей региона с этим великим праздником поздравил глава региона Радий Хабиров.
На официальном сайте глава Башкирии опубликовано поздравление Хабирова с Днем Победы.
— Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны и труженики тыла! Сердечно поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Дата 9 мая 1945 года навеки вписана в мировую историю как символ беспримерного мужества, единства и силы духа советского народа.
Мы преклоняемся перед подвигом воинов, сражавшихся на фронте, тружеников тыла, детей войны, прошедших суровые испытания, всех, чей самоотверженный труд ковал Великую Победу. Ваш героизм навсегда останется в наших сердцах, будет служить примером для будущих поколений.
Наш священный долг перед павшими и ныне живущими героями — сохранить мир и не допустить, чтобы фашизм вновь поднял голову. Именно поэтому сегодня на защиту страны встали ваши внуки и правнуки. Мы твердо верим: «Наше дело правое — Победа будет за нами!», — говорится в поздравлении Радия Хабирова в адрес жителей Башкирии.
«Комсомольская правда-Уфа» присоединяется к поздравлениям. С Днем Великой Победы, дорогие читатели!
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