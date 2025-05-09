Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с 80-летием Победы

Наш священный долг перед павшими и ныне живущими героями — сохранить мир и не допустить, чтобы фашизм вновь поднял голову. Именно поэтому сегодня на защиту страны встали ваши внуки и правнуки. Мы твердо верим: «Наше дело правое — Победа будет за нами!», — говорится в поздравлении Радия Хабирова в адрес жителей Башкирии.