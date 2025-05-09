Дебютантами будут «стаи» беспилотников: техника начала движение на Парад Победы в Москве

Военная техника выдвинулась на Красную площадь для проведения Парада Победы. Об этом сообщает сайт «Известия».
По информации издания, в этом году в Параде Победы будет в три раза больше военной техники, чем в прошлом году. Присутствовать будут и новые образцы машин, впервые принимающие участие в параде.
«Особенно очень много гусеничной техники. Это и танки, и самоходно-артиллерийские установки. И также дебютанты парада — целые “стаи” беспилотников», — отмечают журналисты.
Ровно 80 лет назад газета «Комсомольская правда» рассказывала всему Советскому Союзу, как люди в Москве, Ленинграде, Сталинграде, Киеве, Минске и других городах праздновали Победу. Сегодня же сайт KP.RU ведёт прямую онлайн-трансляцию празднования 9 Мая 2025 года в России.
Кроме того, сайт KP.RU опубликовал схему маршрута и порядок движения военной техники на Параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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