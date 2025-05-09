Туристы хлынули в Китай через Хабаровский край на майские праздники

С 1 по 5 мая через смешанный пункт пропуска «Покровка — Жаохэ» прошли больше 1,2 тысячи человек. Сообщение между двумя берегами Уссури возобновили только в прошлом году после паузы из-за пандемии. Сейчас сюда добираются на грузопассажирском пароме, курсирующем с конца апреля.