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Туристы хлынули в Китай через Хабаровский край на майские праздники

Через пункт пропуска «Покровка — Жаохэ» прошло больше 1,2 тысячи человек.

Источник: Комсомольская правда

На майские праздники приграничные регионы Дальнего Востока вновь ощутили резкий рост потока туристов. Люди устремились в Китай — за отдыхом, лечением и покупками. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

С 1 по 5 мая через смешанный пункт пропуска «Покровка — Жаохэ» прошли больше 1,2 тысячи человек. Сообщение между двумя берегами Уссури возобновили только в прошлом году после паузы из-за пандемии. Сейчас сюда добираются на грузопассажирском пароме, курсирующем с конца апреля.

Китайская сторона усилила пропускной режим — добавили русскоязычных волонтеров, чтобы туристам было проще с оформлением, сообщает китайское издание Biang.ru.