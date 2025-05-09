Кто представит Казахстан на параде Победы в Москве

Ранее видео подготовки к параду на площади в Москве поделилось Министерство обороны Казахстана в Instagram-аккаунте.
«Голубые береты» под синим стягом чеканят шаг по брусчатке Красной площади в Москве. Казахстанские десантники готовятся к военному параду, посвященному 80-летию Великой Победы", — отмечается в посте под видео.
Сообщается, что «Крылатая пехота» из 37-й десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, которая входит в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, и является воинским соединением постоянной боевой готовности, будут представлять на параде казахстанскую армию.