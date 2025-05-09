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Кто представит Казахстан на параде Победы в Москве

Казахстанскую армию на военном параде на Красной площади в Москве представят военнослужащие 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя СССР, генерал-майора Ивана Панфилова, передает NUR.KZ.

Источник: nstagram/modgovkz

Ранее видео подготовки к параду на площади в Москве поделилось Министерство обороны Казахстана в Instagram-аккаунте.

«Голубые береты» под синим стягом чеканят шаг по брусчатке Красной площади в Москве. Казахстанские десантники готовятся к военному параду, посвященному 80-летию Великой Победы", — отмечается в посте под видео.

Сообщается, что «Крылатая пехота» из 37-й десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, которая входит в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, и является воинским соединением постоянной боевой готовности, будут представлять на параде казахстанскую армию.