Огромную копию Красного Знамени развернули на параде Победы в Иркутске

9 мая на площади перед правительством Иркутской области состоялся парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие собрало тысячи горожан, пришедших почтить память героев и отдать дань уважения ветеранам.
Торжественным маршем прошли военнослужащие, курсанты, сотрудники силовых структур. После того как прошли все парадные расчеты, по площади пронесли огромную копию Красного Знамени.
В механизированной колонне проехали различные боевые машины. В параде приняли участие бронетранспортер, система залпового огня, боевые машины пехоты и другая военная техника.
Также состоится традиционное шествие «Бессмертного полка». Жители города с портретами своих дедов-героев прошли по центральным улицам Иркутска, отдавая дань памяти тем, кто защищал Родину.