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Огромную копию Красного Знамени развернули на параде Победы в Иркутске

Также состоялась акция «Бессмертный полк».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

9 мая на площади перед правительством Иркутской области состоялся парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие собрало тысячи горожан, пришедших почтить память героев и отдать дань уважения ветеранам.

Торжественным маршем прошли военнослужащие, курсанты, сотрудники силовых структур. После того как прошли все парадные расчеты, по площади пронесли огромную копию Красного Знамени.

В механизированной колонне проехали различные боевые машины. В параде приняли участие бронетранспортер, система залпового огня, боевые машины пехоты и другая военная техника.

Также состоится традиционное шествие «Бессмертного полка». Жители города с портретами своих дедов-героев прошли по центральным улицам Иркутска, отдавая дань памяти тем, кто защищал Родину.