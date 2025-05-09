Пермяки трогательно исполнили легендарную песню «Темная ночь»

Пермяки — настоящие мастера музыки, способные ломать рамки и трогать душу до глубины. В преддверии 9 мая пермские коллективы и исполнители сняли особенный видеоролик, посвященный Дню Победы, который вызывает чувства гордости, памяти и единения. Этот клип опубликовал у себя в соцсетях губернатор Дмитрий Махонин.
Аранжировка знаменитой песни «Темная ночь» была создана композитором и музыкантом Никитой Савостиным. К работе над клипом присоединились пермские артисты и исполнители: хор учащихся Краевой музыкальной школы, группа «Элькапитан», баритон Александр Андронов, солист хора «Душа поет», и ветеран музыки Анатолий Михайлович Литвинов. Руководитель кружка при Совете ветеранов — Елена Александровна Попова — также внесла свой вклад в создание трогательной аранжировки.
В результате получился эмоциональный, тонкий и выразительный клип, который тронул зрителей своей искренностью и силой.
— Это не просто музыкальный проект, а искреннее напоминание о героическом подвиге наших предков, объединяющее сердца и наполняющее память стойкостью и благодарностью, — отметил Дмитрий Махонин.