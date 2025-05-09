Пермяки трогательно исполнили легендарную песню «Темная ночь»

Пермяки — настоящие мастера музыки, способные ломать рамки и трогать душу до глубины. В преддверии 9 мая пермские коллективы и исполнители сняли особенный видеоролик, посвященный Дню Победы, который вызывает чувства гордости, памяти и единения. Этот клип опубликовал у себя в соцсетях губернатор Дмитрий Махонин.