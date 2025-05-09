9 мая центр Ростова-на-Дону перекрыли на время проведения Парада Победы

Сегодня, 9 мая, на время Парада Победы c 6 часов утра перекрыли улицы в центре Ростова-на-Дону. Движение машин ограничено на нескольких участках дорог до второй половины дня.
Закрыты для проезда:
— улица 20-я Линия от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса;
— улица Советская от площади Карла Маркса до площади Театральной;
— площадь Театральная;
— проспект Театральный от улицы Максима Горького до улицы Социалистической;
— улицы Максима Горького/Ченцова на участке от переулка Крепостного до улицы Каяни;
— улица Большая Садовая от площади Театральной до проспекта Ворошиловского;
— улица 20-я Линия от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса.
Кроме того, при прохождении механизированной колонны движение будет ограниченно на Шолохова, 20-й Линии, площади Карла Маркса, Большой Садовой, Ворошиловском, Красноармейской, проспекте Театральном, Ченцова и на Кировском.
Напомним, Парад Победы начнется в 10 часов утра. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте правительства Ростовской области.
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