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9 мая центр Ростова-на-Дону перекрыли на время проведения Парада Победы

Ряд улиц перекрыли в Ростове на время проведения Парада Победы.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 мая, на время Парада Победы c 6 часов утра перекрыли улицы в центре Ростова-на-Дону. Движение машин ограничено на нескольких участках дорог до второй половины дня.

Закрыты для проезда:

— улица 20-я Линия от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса;

— улица Советская от площади Карла Маркса до площади Театральной;

— площадь Театральная;

— проспект Театральный от улицы Максима Горького до улицы Социалистической;

— улицы Максима Горького/Ченцова на участке от переулка Крепостного до улицы Каяни;

— улица Большая Садовая от площади Театральной до проспекта Ворошиловского;

— улица 20-я Линия от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса.

Кроме того, при прохождении механизированной колонны движение будет ограниченно на Шолохова, 20-й Линии, площади Карла Маркса, Большой Садовой, Ворошиловском, Красноармейской, проспекте Театральном, Ченцова и на Кировском.

Напомним, Парад Победы начнется в 10 часов утра. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте правительства Ростовской области.

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