Глава Башкирии возложил цветы к памятнику генералу Шаймуратову в Уфе

Сегодня, 9 мая, в Уфе на Советской площади состоялось торжественной возложение цветов к памятнику Герою России генералу Минигали Шаймуратову. В церемонии, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне приняли участие члены башкирского правительства и глава региона Радий Хабиров.
Цветы к памятнику легендарного комдива 116-й Башкирской кавалерийской дивизии вместе с главой регионе возложили ветераны специальной военной операции и боевых действий, депутаты регионального парламента и высокопоставленные чиновники. В мероприятии приняли участие ученики школы-интерната имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.
Память павших защитников Родины участники церемонии почтили минутой молчания.
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