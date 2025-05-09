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Глава Башкирии возложил цветы к памятнику генералу Шаймуратову в Уфе

Радий Хабиров в День Победы возложил цветы к памятнику Шаймуратову.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 мая, в Уфе на Советской площади состоялось торжественной возложение цветов к памятнику Герою России генералу Минигали Шаймуратову. В церемонии, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне приняли участие члены башкирского правительства и глава региона Радий Хабиров.

Цветы к памятнику легендарного комдива 116-й Башкирской кавалерийской дивизии вместе с главой регионе возложили ветераны специальной военной операции и боевых действий, депутаты регионального парламента и высокопоставленные чиновники. В мероприятии приняли участие ученики школы-интерната имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

Память павших защитников Родины участники церемонии почтили минутой молчания.

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