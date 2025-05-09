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Парад 9 мая в День Победы в Петербурге: онлайн-трансляция

В Петербурге на Дворцовой площади — военный парад, приуроченный к 80-летию Великой Победы. Торжественное мероприятие начнется в 10 часов утра 9 мая 2025 года. Более 5500 военнослужащих, а также колонны военной техники и расчеты силовых ведомств РФ пройдут по брусчатке Дворцовой площади. В 2025-м году впервые в параде примут участие казаки.

Источник: Агентство «Москва»

В Петербурге на Дворцовой площади — военный парад, приуроченный к 80-летию Великой Победы. Торжественное мероприятие начнется в 10 часов утра 9 мая 2025 года.

Более 5500 военнослужащих, а также колонны военной техники и расчеты силовых ведомств РФ пройдут по брусчатке Дворцовой площади. В 2025-м году впервые в параде примут участие казаки.

Петербуржцы смогут увидеть современную боевую технику: ракетные комплексы, бронеавтомобили и танки. Особое внимание уделят историческим образцам военных машин. Так, среди прочих по площади Петербурга пройдет легендарный Т-34. Мы в режиме онлайн рассказываем о том, как проходит парад Победы в центре СПб.

11:15 Основная часть парада завершилась. По Дворцовой площади поехали колонны с живыми диорамами. Играет оркестр. В 11:30 здесь состоится проезд исторической техники с ветеранами Великой Отечественной и СВО.

11:05 Парад замыкает техника МЧС.

11:00 Самая долгожданная и, наверное, самая интересная колонна. Боевая техника ракетных войск. Зенитно-ракетные установки проезжают по Дворцовой площади.

10:58 Колонна минометной техники и артиллерии.

10:55 Выходит колонна современных танков Армии РФ и бронетехники.

10:47 На площадь вышли броневики и прочая техника времен Великой Отечественной.

10:45 Колонну военной техники возглавляет легендарный танк Т-34, который внес важную роль в Победу.

10:43 Казаки замыкают марширующие колонны Парада. Выходит военная техника.

10:38 На Парад выходят колонны ведомств. Перед трибуной проходит колонна сотрудников и курсантов МЧС.

10:36 По Дворцовой площади строем шагают нахимовцы.

10:34 Парадом идет колонна военно-космических войск.

10:30 Парадом в эти минуты проходит колонна курсантов. В том числе девушек.

10:26 Парадом у Эрмитажа проходит колонна военных в историческом обмундировании с винтовками Мосина.

10:23 Первые колонны Парада пошли по Дворцовой площади.

10:19 Звучит гимн.

10:17 На Дворцовой площади объявлена минута молчания.

10:11 Командующий объезжает строй на автомобиле.

10:07 Командующий Парадом заслушивает отчет. Войска для проведения мероприятия построены!

10:00 Парад к 80-летию Великой Победы на Дворцовой площади начался!

09:53 Корреспондент «МК в Питере» Анна Лаврова сообщает с Дворцовой площади, что в эти минуты перед строем проезжают автомобили с ветеранами.

09:50 Командующий объезжает построение на открытом автомобиле.

09:28 До старта Парада остается чуть более 30 минут. Готовность к проведению торжества на Дворцовой — высокая. Идут последние минуты ожидания.

09:22 На Дворцовой площади установлено фотопанно со снимками бойцов Великой Отечественной.

09:19 Трибуны у Эрмитажа пока пустуют, но совсем скоро сюда придут ветераны и почетные гости торжественного мероприятия.

09:05 Военные проводят проверку техники перед стартом парада.

09:03 Возглавит колонну легендарный танк Великой Отечественной войны — Т-34.

09:01 На Дворцовой площади идут финальные репетиции и последние приготовления к торжественному параду.

08:49 Метрополитен Петербурга сообщил в официальных каналах о том, что станция «Невский проспект» (вестибюль 2, выход на канал Грибоедова) закрыта на вход и выход. Жителей города просят пользоваться станцией «Гостиный двор».

08:44 Ближе к Дворцовой припаркованы бронеавтомобили и боевая техника.

08:43 Вдоль Милионной улицы выстроены ретро-автомобили. Они тоже пройдут по Дворцовой площади следом за военной техникой.

08:38 Первые гости трибун и журналисты идут в сторону Дворцовой набережной.

08:24 Центр города перекрыт, скоро пойдет военная техника. Ранее комитет по транспорту Петербурга публиковал список улиц, которые будут недоступны для передвижения автомобилей до 18 часов 9 мая. Вы можете посмотреть подробности в нашем материале.

08:18 Горожане спешат по своим утренним делам. Марсово поле выглядит пустынным. А уже примерно через полтора часа рядом, на Дворцовой площади пройдет парад Победы, который приурочен к 80-летию Великой Победы над фашистами.

08:14 Парковки в центре города пустуют. Вот так в эти минуты выглядит Конюшенная площадь.

08:03 Корреспондент «МК в Питере» передает, что в центре города очень мало машин. Обстановка праздничная и спокойная. Сегодня ночью, один из мостов Западного скоростного диаметра в честь дня Победы окрасился в цвета Георгиевской ленты.