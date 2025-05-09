Парад 9 мая в День Победы в Петербурге: онлайн-трансляция

В Петербурге на Дворцовой площади — военный парад, приуроченный к 80-летию Великой Победы. Торжественное мероприятие начнется в 10 часов утра 9 мая 2025 года.
Более 5500 военнослужащих, а также колонны военной техники и расчеты силовых ведомств РФ пройдут по брусчатке Дворцовой площади. В 2025-м году впервые в параде примут участие казаки.
Петербуржцы смогут увидеть современную боевую технику: ракетные комплексы, бронеавтомобили и танки. Особое внимание уделят историческим образцам военных машин. Так, среди прочих по площади Петербурга пройдет легендарный Т-34. Мы в режиме онлайн рассказываем о том, как проходит парад Победы в центре СПб.
11:15 Основная часть парада завершилась. По Дворцовой площади поехали колонны с живыми диорамами. Играет оркестр. В 11:30 здесь состоится проезд исторической техники с ветеранами Великой Отечественной и СВО.
11:05 Парад замыкает техника МЧС.
11:00 Самая долгожданная и, наверное, самая интересная колонна. Боевая техника ракетных войск. Зенитно-ракетные установки проезжают по Дворцовой площади.
10:58 Колонна минометной техники и артиллерии.
10:55 Выходит колонна современных танков Армии РФ и бронетехники.
10:47 На площадь вышли броневики и прочая техника времен Великой Отечественной.
10:45 Колонну военной техники возглавляет легендарный танк Т-34, который внес важную роль в Победу.
10:43 Казаки замыкают марширующие колонны Парада. Выходит военная техника.
10:38 На Парад выходят колонны ведомств. Перед трибуной проходит колонна сотрудников и курсантов МЧС.
10:36 По Дворцовой площади строем шагают нахимовцы.
10:34 Парадом идет колонна военно-космических войск.
10:30 Парадом в эти минуты проходит колонна курсантов. В том числе девушек.
10:26 Парадом у Эрмитажа проходит колонна военных в историческом обмундировании с винтовками Мосина.
10:23 Первые колонны Парада пошли по Дворцовой площади.
10:19 Звучит гимн.
10:17 На Дворцовой площади объявлена минута молчания.
10:11 Командующий объезжает строй на автомобиле.
10:07 Командующий Парадом заслушивает отчет. Войска для проведения мероприятия построены!
10:00 Парад к 80-летию Великой Победы на Дворцовой площади начался!
09:53 Корреспондент «МК в Питере» Анна Лаврова сообщает с Дворцовой площади, что в эти минуты перед строем проезжают автомобили с ветеранами.
09:50 Командующий объезжает построение на открытом автомобиле.
09:28 До старта Парада остается чуть более 30 минут. Готовность к проведению торжества на Дворцовой — высокая. Идут последние минуты ожидания.
09:22 На Дворцовой площади установлено фотопанно со снимками бойцов Великой Отечественной.
09:19 Трибуны у Эрмитажа пока пустуют, но совсем скоро сюда придут ветераны и почетные гости торжественного мероприятия.
09:05 Военные проводят проверку техники перед стартом парада.
09:03 Возглавит колонну легендарный танк Великой Отечественной войны — Т-34.
09:01 На Дворцовой площади идут финальные репетиции и последние приготовления к торжественному параду.
08:49 Метрополитен Петербурга сообщил в официальных каналах о том, что станция «Невский проспект» (вестибюль 2, выход на канал Грибоедова) закрыта на вход и выход. Жителей города просят пользоваться станцией «Гостиный двор».
08:44 Ближе к Дворцовой припаркованы бронеавтомобили и боевая техника.
08:43 Вдоль Милионной улицы выстроены ретро-автомобили. Они тоже пройдут по Дворцовой площади следом за военной техникой.
08:38 Первые гости трибун и журналисты идут в сторону Дворцовой набережной.
08:24 Центр города перекрыт, скоро пойдет военная техника. Ранее комитет по транспорту Петербурга публиковал список улиц, которые будут недоступны для передвижения автомобилей до 18 часов 9 мая. Вы можете посмотреть подробности в нашем материале.
08:18 Горожане спешат по своим утренним делам. Марсово поле выглядит пустынным. А уже примерно через полтора часа рядом, на Дворцовой площади пройдет парад Победы, который приурочен к 80-летию Великой Победы над фашистами.
08:14 Парковки в центре города пустуют. Вот так в эти минуты выглядит Конюшенная площадь.
08:03 Корреспондент «МК в Питере» передает, что в центре города очень мало машин. Обстановка праздничная и спокойная. Сегодня ночью, один из мостов Западного скоростного диаметра в честь дня Победы окрасился в цвета Георгиевской ленты.