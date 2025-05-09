Парад 9 мая в День Победы в Петербурге: онлайн-трансляция

В Петербурге на Дворцовой площади — военный парад, приуроченный к 80-летию Великой Победы. Торжественное мероприятие начнется в 10 часов утра 9 мая 2025 года. Более 5500 военнослужащих, а также колонны военной техники и расчеты силовых ведомств РФ пройдут по брусчатке Дворцовой площади. В 2025-м году впервые в параде примут участие казаки.