Глава МЧС поздравил россиян с 80-летием Победы

«В праздничные весенние дни снова вспомните ваших родственников, близких, всех, кто в труднейшие военные годы принес в жертву свою жизнь, свою молодость, свои мечты. Пусть их имена навсегда будут в нашем сердце. Память о подвиге ветеранов, защитников Отечества для нас священна. За Победу! С праздником!» — говорится в поздравлении.