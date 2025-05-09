Штурмовик ВС РФ Рауф рассказал, что взял позывной в честь прадеда-ветерана

«Сейчас, находясь здесь, я понимаю, что мы должны продолжать их дело и не давать угаснуть той памяти, которая у нас заложена с детства», — сказал военный. Он пожелал ветеранам и труженикам тыла крепчайшего здоровья и поблагодарил их за то, что они сделали.