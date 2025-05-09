Штурмовик ВС РФ Рауф рассказал, что взял позывной в честь прадеда-ветерана

Штурмовик 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии с позывным Рауф рассказал, что взял позывной в честь своего прадеда-ветерана, передает РИА Новости.
«Прадед Нагуманов Габдрауф, 1914 года рождения он, участвовал в битве за Японию. 15 августа 1945 вынес с поля боя 8 человек с их оружием личным, за что был награжден медалью “За боевые заслуги”», — поделился военнослужащий, заявив, что люди должны помнить память своих предков и продолжать их славные традиции.
Прадед Рауфа ушел на войну в 1941 году и вернулся в 1946 году. За эти годы он получил пять ранений. А через 12 лет после возвращения умер, оставив шестерых детей, в том числе бабушку штурмовика. Семья жила в Татарстане.
«Сейчас, находясь здесь, я понимаю, что мы должны продолжать их дело и не давать угаснуть той памяти, которая у нас заложена с детства», — сказал военный. Он пожелал ветеранам и труженикам тыла крепчайшего здоровья и поблагодарил их за то, что они сделали.
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