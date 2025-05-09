Ветеран из Казахстана рассказала, как встретила 9 мая 1945 года в Москве

«Мы с сестрой написали маме записочку, чтобы не беспокоилась, мы на Каменный мост побежали. И вы знаете, море людей, все были на улице, и все стремились к центру, поближе к Кремлю. Кто был в солдатской форме, хватали, подбрасывали в воздух, целовали и плакали, и смеялись. И настолько это ликование было сильное, что трудно передать словами. В небо, прямо над Кремлем, поднялись два аэростата. На одном был флаг Советского Союза, а на втором — портрет Сталина. Уже светает, ночь заканчивается, но никто не расходится. Конец войне — праздник со слезами на глазах, тогда и сейчас», — вспоминает Максимова.