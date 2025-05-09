СК России жестко взялся за нарушение санитарных норм в Хабаровском крае

В Хабаровском крае Следственный комитет России приступил к расследованию опасной ситуации в селе Георгиевка Хабаровского края, где на открытой местности был незаконно организован скотомогильник, — сообщает телеграм-канал «Хабаровский следком».
Туши животных, складируемые в непосредственной близости от жилья, создают серьезную угрозу для здоровья и жизни местных жителей. Хищники, привлеченные таким «складом», уже начали выходить в населенные пункты, что вызывает все большую тревогу среди граждан.
Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, власти долгое время не реагировали на ситуацию. Поручение председателя СК России Александра Бастрыкина ставит эту проблему в центр внимания, и теперь за нарушителями будут следить очень внимательно.
Станислав Белянский, руководитель СУ СК России по Хабаровскому краю, получил поручение доложить о каждом шаге проверки и принятии решений. Виновные будут привлечены к жестокой ответственности, и в случае установления вины их ждет наказание по всей строгости закона.
Центральный аппарат СК России держит ситуацию под жестким контролем, и никакие попытки скрыть следы преступления не останутся незамеченными.