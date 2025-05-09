Одна на всех: вклад советских республик в Победу

На Победу в Великой Отечественной войне работали все советские республики.
На оккупированных территориях этих республик все годы до освобождения действовали партизанские и подпольные движения. В отдаленных от боевых действий районах производили вооружения, нефтепродукты, сталь, продовольствие, одежду и многое другое.
Общее число ушедших на фронт — более 34 миллионов человек.
Общие людские потери — более 26 миллионов человек.
Военные расходы — около 192 миллиардов долларов в ценах на 1945 год.
Общие материальные потери — свыше двух с половиной триллионов долларов — треть всех национальных богатств.