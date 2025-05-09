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Одна на всех: вклад советских республик в Победу

Смотрите на Sputnik Молдова, какой вклад внесли в общую Победу над фашизмом народы республик СССР.

На Победу в Великой Отечественной войне работали все советские республики.

На оккупированных территориях этих республик все годы до освобождения действовали партизанские и подпольные движения. В отдаленных от боевых действий районах производили вооружения, нефтепродукты, сталь, продовольствие, одежду и многое другое.

Общее число ушедших на фронт — более 34 миллионов человек.

Общие людские потери — более 26 миллионов человек.

Военные расходы — около 192 миллиардов долларов в ценах на 1945 год.

Общие материальные потери — свыше двух с половиной триллионов долларов — треть всех национальных богатств.